Under ArmourC Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Under Armour-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,99 USD liegt, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 7,79 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -10,27 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Under Armour in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Under Armour in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,09 Prozent, was zu einer Unterperformance von -10,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance um 10,44 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.