Under ArmourC Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare über Under Armour in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse ist der aktuelle Kurs von Under Armour bei 7,8 USD, was einer Entfernung von +8,18 Prozent vom GD200 (7,21 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 7,52 USD, was einem Kursabstand von +3,72 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Under Armour-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen konnte bei Under Armour eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Under Armour daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Under Armour mit einer Rendite von -11,26 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,22 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Under Armour mit 14,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.