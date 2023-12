Under ArmourC Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie liefern. Bei der Betrachtung von Under Armour zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Under Armour liegt bei 31,55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,1, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Under Armour um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für Under Armour war zuletzt überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Under ArmourC kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Under ArmourC jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Under ArmourC-Analyse.

Under ArmourC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...