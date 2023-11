Und wenn das Beste erst noch kommt?

Wiesbaden, Frankfurt, Damstadt (ots) -Drei Veranstaltungen zur individuellen Karriereberatung in der chemisch-pharmazeutischen IndustrieOb Zahnpasta am Morgen, extraflache Handydisplays oder energiesparende Autoreifen: Die chemisch-pharmazeutische Industrie begleitet unseren Alltag und bietet gleichzeitig vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in interessante Berufe - auch für Studienzweifler und Quereinsteiger.Über 300 Unternehmen aus Chemie & Pharma, Kunststoffverarbeitung, Medizintechnik sowie industrienahe Dienstleistungsunternehmen sind im Arbeitgeberverband HessenChemie organisiert und beschäftigen insgesamt über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Aufgrund der demografischen Entwicklung haben alle Unternehmen das gleiche Problem: Viele Beschäftigte werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand eintreten. Dadurch wird es notwendig, Mitarbeitende zu gewinnen, die die chemisch-pharmazeutische Industrie als potenziellen Arbeitgeber bisher nicht in Betracht gezogen haben. Hierzu zählen zum Beispiel junge Menschen, die mit ihrem Studium unzufrieden sind oder Personen mit Berufsabschluss, die sich neu orientieren wollen.Für diese Zielgruppen bietet der Arbeitgeberverband HessenChemie jetzt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit und 13 Mitglieds-unternehmen zeitgleich drei Informationsveranstaltungen zur individuellen Karriereplanung an. Interessierte können ungezwungen und persönlich mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen ins Gespräch kommen und direkt einen Schnuppertag vereinbaren. Eine Anmeldung ist NICHT erforderlich.Das Leben steckt voller Chancen - 3 Veranstaltungen für Ihre Karriere!Freitag, 10. November 2023, 15:00 - 18:00 Uhr- Agentur für Arbeit, Fischerfeldstraße 10-12, 60311 Frankfurt- Agentur für Arbeit, Groß-Gerauer Weg 7, 64295 Darmstadt- Arbeitgeberverband HessenChemie, Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenPressekontakt:Arbeitgeberverband Chemie undverwandte Industrien für das Land Hessen e.V.Jürgen Funk, PressesprecherTelefon 0611/7106-49Murnaustraße 12, 65189 WiesbadenE-Mail: funk@hessenchemie.deInternet: www.hessenchemie.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband HessenChemie, übermittelt durch news aktuell