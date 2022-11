Unboxing-Event mit livestream bei Alibaba.com auf der ISPO München

München (ots) -Alpinist und Extrembergsteiger Jost Kobusch präsentiert selbstentwickeltes Bergsteiger-Zelt, Sebastian & Line zeigt multifunktionale Wanderjacke. Beide Produkte haben sie in nur 10 Tagen mit digitalen Tools von Alibaba.com entwickeltAlibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-Einkaufsplattformen, präsentiert am 28. November auf der ISPO München zwei innovative Produktneuheiten: Unter dem Motto "Von der Idee bis zum fertigen Produkt" stellten Jost Kobusch und Sebastian & Line am Alibaba.com-Messestand in Halle B2 ihre selbstentwickelten maßgeschneiderten Produkte vor. Die beiden deutschen Jungunternehmern aus der Sport- und Outdoor-Branche Sebastian & Line, Gründer des Reiseblogs "Off the Path" (@offthepath,58,1K Instagram-Follower), und Alpinist und Extrembergsteiger Jost Kobusch (@jostkobusch, 33,4k Instagram-Follower) haben sich mit Lieferanten auf Alibaba.com zusammengetan, um in einem 10-tägigen Prozess von der Idee bis zur Fertigstellung maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln.Am Stand von Alibaba.com stellten die Jungunternehmer erstmals ihre fertigen Produkte vor: eine multifunktionale Wanderjacke und ein spezielles Zelt für Bergsteiger.Über die JungunternehmerSebastian & Line (@offthepath, 58.100 Instagram-Follower) bereisen die Welt auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen. Sie wandern von Hütte zu Hütte in den Alpen, entdecken Orcas beim Kajakfahren in British Columbia oder galoppieren neben Zebras auf einer Pferdesafari in Botsuana. Sie bieten auf ihrem Blog nicht nur inspirierende Inhalte, sondern geben ihren Followern auch hilfreiche Tipps, um ihre ganz eigenen Abenteuer zu planen.Für ihre Reisen haben Sebastian & Line exklusive Jacken entworfen, die sie später ihren Fans anbieten können. "Wir haben schon andere Produkte entwickelt, aber noch nie so schnell", so ihr Kommentar zur Kooperation mit Alibaba.com. Die Entrepreneure waren überrascht, wie detailliert sie im digitalen Individualisierungsprozess vorgehen konnten: "Man kann tatsächlich die Größe der Taschen ändern. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir noch viel mehr anpassen können. Bei dem Prozess kommen einem auch Ideen für ganz andere Produkte."Jost Kobusch (@jostkobusch, 33,4k Instagram-Follower) ist bekannt fürs Solo-Bergsteigen in großen Höhen. Mit seinem minimalistischen Ansatz hat er sich dem "Aufbruch ins Unbekannte" verschrieben - Winterbesteigungen, neue Routen und unbestiegene Gipfel. 2018 wurde er im Alter von 25 Jahren für den Piolet d'Or gelistet, der wohl wichtigsten Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen im Extrembergsport.Kobusch hat für seine alpinen Expeditionen mit den Tools von Alibaba.com ein Zelt entworfen, das leicht ist, aber auch Stürmen standhält. "Allein bei der letzten Expedition habe ich fünf Zelte zerstört. Ich dachte, es muss ein Zelt geben, das besser zu meinen Bedürfnissen passt, und das wollte ich schaffen." Er beschreibt die Lieferanten, mit denen er zusammengearbeitet hat, als sachkundig, dass sie schnell und ohne Kompromisse bei der Qualität arbeiteten und dass es einfach war, mit ihnen zu kommunizieren.Über Alibaba.comAlibaba.com, die erste Geschäftseinheit der Alibaba Group, ist eine der führenden Plattformen für den globalen B2B-E-Commerce mit dem Ziel Geschäfte überall auf der Welt zu vereinfachen. Alibaba.com wurde 1999 gegründet und bietet Dienstleistungen zu allen Aspekten des Handels an, einschließlich der Bereitstellung von Tools für Unternehmen, mit denen sie ein weltweites Publikum für ihre Produkte erreichen können, und der Unterstützung von Käufern bei der Entdeckung von Produkten, der Suche nach Lieferanten und der schnellen und effizienten Online-Bestellung. Alibaba.com bedient Millionen von Käufern und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen der Welt.Foto: Jost Kobusch präsentiert sein Zelt bei Alibaba.com auf der ISPOPressekontakt:Media consulta International Holding AG.Juliana Otaviano, Tel: 030-65000-494,E-Mail: j.otaviano@mcgroup.comOriginal-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuell