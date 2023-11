Unbekannt und äußerst erfolgreich – Schau dir doch einmal diese beiden Aktien-Perlen an

Laut der World Federation of Exchanges gibt es rund 58.000 börsennotierte Unternehmen auf der Welt. Da ist es ganz normal, dass uns Anlegern einige vielversprechende Aktien mit starkem Track Record durchrutschen. Gerade wenn diese Aktien in der Finanzpresse kaum besprochen werden. Die folgenden beiden interessanten Aktien passen genau in dieses Schema.

Cintas: Die Aktie, die immer steigt

Plus 881 % auf Sicht von zehn Jahren, +192 % in fünf Jahren und +16 % seit Jahresbeginn (Stand aller Angaben: 07.11.2023). Plus Dividenden. Die Aktie des US-Unternehmens Cintas Corporation (WKN: 880205) entwickelt sich kontinuierlich besser als der Gesamtmarkt – und doch kennt sie kaum jemand. Das liegt sicherlich auch an dem vergleichsweise langweiligen Geschäftsmodell des Unternehmens. Das breit gefächerte Geschäft lässt sich am besten anhand des Unternehmensslogans „Bereit für den Arbeitstag“ erfassen. Cintas stellt mehr als 1. Mio. anderen Unternehmen Berufsbekleidung (dies ist der bedeutendste Bereich), Erste-Hilfe-Lösungen, Brandschutzlösungen sowie Hausmeister-Dienstleistungen zur Verfügung.

Das Geschäft wächst langfristig mit soliden Raten. Durch eine Vielzahl kleinerer Übernahmen sowie durch eine stetige Verbreiterung der Produktpalette treibt Cintas das Wachstum zusätzlich an. So stieg der Umsatz in den letzten fünf Geschäftsjahren im Durchschnitt um 3 % pro Jahr, der Gewinn pro Aktie um je 5 %. Im letzten Quartal betrug das Umsatzplus sogar 8 %, beim Gewinn je Aktie lag der Zuwachs bei 9 %. Gemessen an diesen Wachstumsraten finde ich das derzeitige KGV von 39 jedoch etwas hoch. Sollte dieses einmal unter 30 fallen, könnte ich mir einen Einstieg gut vorstellen.

Unbekannter Player im Bereich erneuerbarer Energien: Envitec Biogas

Wenn ich an grünen Strom denke, denke ich zuerst an Wind- und Solarenergie und zugehörige Aktien. Doch wusstest du, dass in diesem Jahr bereits rund 10 % des in Deutschland produzierten Stroms aus Biomasse stammt? Hierbei wird aus Abfällen, Pflanzen wie Mais und Zuckerrüben oder aus Holz Energie erzeugt. Diese Form der Stromerzeugung steigt langfristig an und ist gleichzeitig unabhängig von Wind und Wetter. Ein weiteres potenzielles Wachstumsfeld sind Biokraftstoffe. All dies spielt dem laut eigener Aussage „führenden Biogas Allrounder“ Envitec Biogas (WKN: A0MVLS) in die Karten.

Das Unternehmen aus Lohne plant und baut Biogas- und Biomethananlagen, bietet Dienstleistungen rund um deren Betrieb an und betreibt auch selbst Anlagen. In den letzten fünf Jahren stieg der Umsatz im Durchschnitt um 6 % pro Jahr, das Vorsteuerergebnis sogar um 26 % jährlich. Entsprechend stark stieg auch der Kurs der Aktie – auf Sicht von fünf Jahren steht ein Plus von 431 %.

Aufgrund sehr profitabler Verträge im Stromhandel stieg das Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2023 noch einmal um 95 %. Besonders das Geschäft in den USA entwickelte sich gut. Die Aktie von Envitec Biogas gab seit Jahresanfang dennoch 28 % ab. Das KGV liegt nun noch bei 12, die diesjährige Dividendenrendite bei 5 %. Auch wenn die Sonderkonjunktur hoher Strompreise abnehmen sollte, finde ich die Aktie in Anbetracht der guten langfristigen Aussichten attraktiv. Die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung von rund 0,6 Mrd. Euro lässt in meinen Augen ebenfalls noch viel Spielraum nach oben.

Hendrik Vanheiden besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023