Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG BAU ab sofort mit digitaler Echtheitsprüfung

Berlin (ots) -Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG BAU ab sofort mit digitaler EchtheitsprüfungHauptunternehmen, die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten, können deren Echtheit ab sofort digital nachvollziehen. Das ermöglicht ein neuer Service der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU).Mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung (UB) bestätigt die BG BAU, dass ein Unternehmen Mitglied der BG BAU ist und die jährlichen Versicherungsbeiträge beziehungsweise fälligen Vorschüsse gezahlt hat. Eine UB benötigen Unternehmen unter anderem, wenn sie an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen wollen. Bisher war eine solche Bescheinigung der BG BAU als Papierdokument nur im Original mit Dienstsiegel, persönlicher Unterschrift und Namensstempel gültig. Anders konnte eine Fälschung nicht verhindert werden.Digitaler, sicherer und schnellerEin neues Verfahren der BG BAU macht es möglich, die UB ab sofort digital zu erhalten sowie die Echtheit entsprechend zu prüfen. Dafür enthält sie einen QR-Code, mit dem Unternehmen im Onlineportal "meine BG BAU" (https://unternehmensportal.meine.bgbau.de/) prüfen können, ob das vorliegende Dokument echt ist. Das neue Verfahren bietet einen weiteren Vorteil: Unternehmen können die Bescheinigung nun auch scannen, abspeichern, vervielfältigen und als Datei an mehrere Auftraggeber elektronisch weiterreichen. Außerdem können sie die Bescheinigung im Onlineportal direkt als PDF-Datei abrufen. Mitgliedsunternehmen, die noch keinen Zugang haben, können sich hier (https://registrierung.meine.bgbau.de/registrierung) registrieren.Die BG BAU empfiehlt jedem Hauptunternehmer, der Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Nachunternehmern erhält, den Nachweis der Echtheitsprüfung abzuspeichern oder auszudrucken: Für eine erfolgreiche Absicherung gegen Haftungsfälle müssen Auftraggeber - wie bisher auch - Unbedenklichkeitsbescheinigungen lückenlos vorhalten und auf Plausibilität prüfen.Weitere Informationen:Themenseite der BG BAU: Unbedenklichkeitsbescheinigung (https://www.bgbau.de/themen/mitgliedschaft-und-beitrag/unbedenklichkeitsbescheinigung)