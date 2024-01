Unabhängigkeitsbefürworter gewinnt Präsidentschaftswahl in Taiwan

TAIPEH (dts Nachrichtenagentur) - Der Kandidat von Taiwans Regierungspartei und bisherige Vizepräsident, Lai Ching-te, hat am Samstag die dortige Präsidentschaftswahl gewonnen. Hou Yu-ih, der Kandidat der oppositionellen Nationalistischen Partei, gestand dies in einer Rede ein.Nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der abgegebenen Stimmen liegt Lai deutlich vor seinen Kontrahenten bei 41 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass ein offizielles Ergebnis am Abend feststehen dürfte.Lai gilt als Befürworter der taiwanesischen Unabhängigkeit von China und kündigte im Wahlkampf an, gemeinsam mit den USA die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu stärken.

China bezeichnete im Vorfeld einen möglichen Wahlsieg Lais als "ernsthafte Gefahr" und warf ihm vor, Konflikte zu schüren.

Foto: