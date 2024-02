UnUsUaL Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Unusual. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,5 Punkte, was bedeutet, dass Unusual weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 65,38 im neutralen Bereich, was Unusual ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,19 SGD für den Schlusskurs der Unusual-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,186 SGD, was einer Abweichung von -2,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien war Unusual in letzter Zeit weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, dass Unusual weiterhin als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für Unusual.