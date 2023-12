UnUsUaL Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Die technische Analyse der Unusual-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,18 SGD verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,19 SGD lag und somit einen Abstand von +5,56 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,19 SGD liegt, ergibt sich eine Differenz von 0 Prozent, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Unusual diskutiert wurde und es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und ergibt für Unusual aktuell einen Wert von 45,45, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. Bei Unusual wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtergebnis von "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild für Unusual.