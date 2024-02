UnUsUaL Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI von Unusual liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Unusual bei 62, was als Hinweis auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation interpretiert wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Unusual in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Unusual mittlerweile bei 0,19 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,187 SGD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt -1,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,19 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Unusual festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger von Unusual haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen lässt den Schluss zu, dass vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf allen Ebenen der Analyse für die Aktie von Unusual.