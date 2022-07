Umweltschutzwirtschaft: Nur 0,4 % der Gesamtumsätze 2020 für Arten- und Landschaftsschutz

WIESBADEN (ots) -Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland haben im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 305 Millionen Euro mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Arten- und Landschaftsschutz erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Umweltschutzumsatz im Jahr 2020 insgesamt bei 78,9 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass nur 0,4 % der Gesamtumsätze für den Umweltschutz auf die wichtigen Maßnahmen der biologischen Vielfalt entfielen.69,6 Millionen Euro beziehungsweise 22,9 % des gesamten Umsatzes im Bereich Arten- und Landschaftsschutz wurden dabei mit Gütern und Leistungen zur Renaturierung erzielt. Unter Renaturierung ist die Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen aus kultivierten oder genutzten Bodenflächen zu verstehen, zum Beispiel von Flussufern oder Mooren.Weitere 38,2 Millionen Euro oder 12,5 % wurden mit Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederansiedlung von Tier- und Pflanzenarten sowie zum Schutz und zur Wiederherstellung von Lebensräumen erwirtschaftet. 35,1 Millionen Euro Umsatz (11,5 %) entfielen auf Maßnahmen der Rekultivierung. Dazu zählen umweltschutzbezogene Umsätze für den Bau von Wildwechseltunneln, Amphibienschutzsysteme, Baumschutz sowie Umsätze für Güter und Leistungen zur Rekultivierung von Deponien oder Halden.Die Maßnahmen des Arten- und Landschaftsschutzes richten sich fast ausschließlich auf den Inlandsmarkt: So wurden 95,3 % (290,3 Millionen Euro) der Umsätze mit Abnehmern im Inland und nur 4,7 % (14,2 Millionen Euro) mit Abnehmern aus dem Ausland erzielt.Methodische Hinweise:Die dargestellten Ergebnisse basieren auf der Statistik der Güter und Leistungen für den Umweltschutz, Berichtsjahr 2020, bei der 8 449 Betriebe des Produzierenden Gewerbes sowie des Dienstleistungssektors in Deutschland Angaben zu umweltbezogenen Umsätzen und Beschäftigten machten.Detaillierte Informationen bietet das Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite "Umweltökonomie" sowie die Fachserie 19 Reihe 3.3 "Umsatz und Beschäftigte für den Umweltschutz 2020".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell