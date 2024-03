Umweltproteste vor den Toren Teslas: Grünheide im Visier der Aktivisten

Tesla spaltet Meinungen: Während einige 'Nein danke' sagen, sehen andere Chance für starke Zusammenarbeit.

Grünheide bei Berlin muss sich weiterhin auf Unruhe einstellen - fünf Tage nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in der Region. Dies löste ein wachsendes Gefühl der Verunsicherung aus. Die Tesla-Ansiedlung erhielt jedoch auch Unterstützung von Anwohnern, die sich solidarisch mit dem Unternehmen zeigen. In der Vergangenheit hatten Demonstranten gegen die Erweiterungspläne von Tesla protestiert. Am Sonntag demonstrierten Umweltaktivisten in Grünheide gegen die geplanten Ausbaumaßnahmen des Unternehmens, begleitet von Polizeikräften. Auch die Besetzung eines Waldstücks nahe der Fabrik dauert bereits seit mehr als zehn Tagen an.

Die Tesla-Ansiedlung sorgt in der Region für kontroverse Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern. Inzwischen haben sich Umweltinitiativen von einer linksextremen Gruppe distanziert, die sich für den Anschlag auf Tesla verantwortlich erklärt hat. Der Sprecher der Bürgerinitiative Grünheide, Steffen Schorcht, betonte, dass ein Anschlag kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung sei. Das Unternehmen sieht sich jedoch mit massiven Folgen konfrontiert und rechnet damit, dass die Produktion aufgrund des Stromausfalls noch bis Ende der Woche ruhen wird. Aus Solidarität hatten sich am Freitagabend Beschäftigte vor dem Werk versammelt.

Der Angriff auf einen frei zugänglichen Strommast, der auch die Autofabrik versorgt, hat eine breite Debatte über einen besseren Schutz für Energienetze in Deutschland ausgelöst. Der Netzbetreiber Edis arbeitet rund um die Uhr an der Reparatur des beschädigten Masts, konnte jedoch noch nicht sagen, wann die Stromversorgung für Tesla wieder hergestellt werden kann.

Am Sonntagnachmittag demonstrierten in Grünheide laut der Sprecherin des Umweltbündnisses "Tesla den Hahn abdrehen", Lou Winters, weit über 1000 Teilnehmer gegen die Erweiterung des Tesla-Geländes für einen Güterbahnhof sowie Logistik- und Lagerflächen. Die Demonstranten forderten die Politik auf, das Votum der Bürger gegen die Tesla-Pläne zu berücksichtigen und den Ausbau zu verhindern. Bei einer Befragung hatten die meisten Anwohner die Erweiterung abgelehnt. Die Zusammensetzung der Demo-Teilnehmer war bunt gemischt, einige kamen mit dem Fahrrad und auch Familien nahmen an der Demonstration teil. Ein Schild trug die Aufschrift "Bäume statt Beton - Stoppt Gigafactory".

Zeitgleich, zur gleichen Zeit wie die Protestdemo, wollten Anwohner ein Zeichen der Unterstützung für Tesla setzen. Der Veranstalter zählte mehr als 100 Teilnehmer, die ein Transparent mit der Aufschrift "Dialog statt Berufsprotest" trugen. Die Organisatoren erklärten in Solidarität mit Tesla: "Wir begrüßen die Präsenz und streben eine enge Zusammenarbeit an, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Ein Angriff auf Tesla ist ein Angriff auf uns." Der Anschlag stelle eine Bedrohung für den Zusammenhalt in der Gemeinde dar. Albrecht Köhler, der Anmelder der Demonstration, äußerte seine Besorgnis, dass sich die Situation hochschaukeln könnte.

Tesla-Gegner kündigten jedoch an, die Waldbesetzung noch lange nicht aufgeben zu wollen. Eine Sprecherin der Initiative "Tesla-stoppen" erklärte, dass sie solange im Wald bleiben werden, bis sichergestellt ist, dass der Wald und das Wasser nicht mehr an Tesla verkauft werden. Die Polizei hat das Camp bisher bis zum 15. März erlaubt, nach dem Anschlag auf die Stromversorgung wird jedoch eine Neubewertung der Situation vorgenommen.

Der Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI) sieht einen großen Nachholbedarf beim Schutz von Strommasten in Deutschland. Der Vize-Vorstandschef des Verbands, Hans-Walter Borries, betonte die Notwendigkeit für Energieversorger und Netzbetreiber, in Sicherheitsmaßnahmen zu investieren, um Kameras, Bewegungsmelder und Sensoren an Strommasten an heiklen Positionen anzubringen. Auch die Bundesnetzagentur sieht die Dringlichkeit, die Sicherheit zu verbessern, und verwies auf das geplante sogenannte Kritis-Dachgesetz.

