Umweltministerin begleitet Forscher bei Oder-Befischung

KÜSTRIN (dpa-AFX) - Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder im Sommer vergangenen Jahres begleitet Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Dienstagvormittag Wissenschaftler bei einer Forschungsfahrt auf dem Fluss. Zwischen Küstrin an der polnischen Grenze und Hohensaaten will sie sich ein Bild von den ökologischen Schäden machen, wie das Ministerium mitteilte. Lemke begleitet Forscher des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) bei einer Schleppnetzbefischung. Sie soll Daten zu den Fischbeständen in der Oder und deren Zustand liefern.

Im August vergangenen Jahres war es im deutsch-polnischen Grenzfluss zu einer Umweltkatastrophe gekommen. Unzählige Fische und Muscheln starben. Laut Experten ist die Gefahr eines neuen Fischsterbens in diesem Sommer nicht gebannt.

Umweltministerin Lemke sagte laut Mitteilung, die Daten zu Fischbeständen lieferten einen wichtigen Beitrag, um die genauen Umstände der Umweltkatastrophe aufzuklären und um Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen erfolgreich auszurichten. Das Bundesumweltministerium fördert zudem mit Millionen ein Forschungsprojekt des IGB zur Oder. Experten gehen davon aus, dass hoher Salzgehalt, Niedrigwasser, hohe Temperaturen und das Gift einer Algenart wesentliche Ursachen für das Fischsterben waren./mow/DP/jha