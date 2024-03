Umweltbank Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die aktuelle Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positiv für die Umweltbank. Das Stimmungsbarometer stand an neun Tagen auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Umweltbank, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Umweltbank liegt bei 46,39, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 12,37 und liegt damit 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Umweltbank aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Umweltbank von 6,16 EUR 29,28 Prozent unter dem GD200 (8,71 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,27 EUR auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Umweltbank-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.