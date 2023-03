Umweltbank Aktie: Kurssprung am Mittag!

Die Aktie der Umweltbank ist aktuell mit einem Kurs von 11,85 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) um -8,53% platziert, was kurzfristig eine negative Bewertung “Schlecht” nach sich zieht. Berücksichtigt man hingegen die Entwicklung in den zurückliegenden 200 Tagen, so ergibt sich ebenfalls eine ungünstige “Schlecht”-Einstufung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -12,54%.

Es lohnt sich jedoch ein näherer Blick auf die Umweltbank-Aktie sowie deren Prognosen. Als Spezialinstitut für ökologische Geldanlagen bietet das Unternehmen nachhaltige Lösungen an und punktet aufgrund dessen bei Investoren und Kunden. Die aktuelle negative Einschätzung stellt demnach keine endgültige Schlussfolgerung dar.

Durch die Digitalisierung entstehen zudem neue Chancen für das Unternehmen, wodurch das Wachstumspotenzial...