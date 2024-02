Umweltbank Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Umweltbank liegt derzeit bei 13. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" (KGV von 12,99) ist die Aktie damit überbewertet, etwa um 7 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es keine signifikante Abweichung von der üblichen Diskussion gab. Somit erhält die Umweltbank-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Umweltbank-Aktie derzeit -10,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,24 Prozent, wodurch die Aktie auch hier insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 4, was einer negativen Differenz von -0,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Umweltbank von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also, dass die Umweltbank-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten derzeit als überbewertet und ungünstig eingestuft wird. Auch das Sentiment und die Dividendenpolitik tragen zu einer neutralen Bewertung bei.