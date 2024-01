Umweltbank Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Die Umweltbank befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, wie aus einer technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 9,83 EUR, während die Aktie selbst nur 7,86 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -20,04 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,66 EUR, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Umweltbank daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51,79 Punkten, was bedeutet, dass die Umweltbank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,16 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Umweltbank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen bei der Umweltbank. Dies wird anhand von negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Umweltbank daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches aktuell bei 14 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ist die Umweltbank damit überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Umweltbank in verschiedenen Analysebereichen eine eher negative Entwicklung, was zu insgesamt "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen führt. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.