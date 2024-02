Umweltbank Aktie: Füße still halten!

Die Umweltbank-Aktie wird in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Umweltbank-Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 12,37 insgesamt 5 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken".

Die Performance der Umweltbank-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -44,36 Prozent, was eine Underperformance von -49,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite 49,55 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Umweltbank-Aktie liegt mit 4 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.