Umweltbank Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs der Umweltbank ist im Vergleich zur Branche der Handelsbanken überbewertet, wie das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,51 zeigt. Dieser Wert liegt 51 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Umweltbank eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Umweltbank eine Performance von -30,12 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der Handelsbanken-Branche sind hingegen im Durchschnitt um 3,86 Prozent gestiegen. Dies ergibt eine Underperformance von -33,98 Prozent im Branchenvergleich für die Umweltbank. Auch der Finanzsektor hat mit einer mittleren Rendite von 4,9 Prozent im letzten Jahr besser abgeschnitten als die Umweltbank, die 35,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Umweltbank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie gegeben.

Die Dividendenrendite der Umweltbank liegt momentan bei 2,97 Prozent und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 10,21 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -7. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Umweltbank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderung in Bezug auf die Stimmung zur Umweltbank in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Die Aktie erhält eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Umweltbank-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.