Umweltbank Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Umweltbank-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent, was 5,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Umweltbank-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,9 auf, was 17 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 55,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Umweltbank-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,95 EUR, während der Kurs der Aktie bei 7,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -23,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 7,67 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für die Umweltbank-Aktie.