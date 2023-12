UmweltBank AG holt Dietmar von Blücher als Vorstandssprecher

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Nürnberg (ots) -Die UmweltBank AG vervollständigt ihr Vorstandsteam und holt Dietmar von Blücher in der Funktion als Sprecher des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat ihn mit Wirkung zum 15. Januar 2024 zum Vorstandsmitglied bestellt. Die Bestellung steht unter dem Vorbehalt, dass die Bankenaufsicht ihr nicht widerspricht."Mit Dietmar von Blücher gelingt es der UmweltBank AG, eine herausragende Führungskraft und einen ausgewiesenen Branchenexperten zu gewinnen. In seinen vorangegangenen Positionen als Vorstand der Baader Bank AG sowie als Vorstand der comdirect bank AG hat er stets ein sehr hohes Innovations- und Digitalisierungspotential gehoben und einen hohen Beitrag zum Wachstumskurs der Unternehmen geliefert. Aus seiner Erfahrung als Finanzvorstand bringt er zudem einen klaren Blick auf Wirtschaftlichkeit und Regulatorik ein.In seiner neuen Position als Vorstandssprecher wird Dietmar von Blücher die strategische Ausrichtung der UmweltBank stärken, den Innovations- und Digitalisierungsgrad erhöhen und den Wachstumspfad vorantreiben. Der Beitrag der UmweltBank zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft soll dadurch stärker skaliert und weiterhin ökonomisch und ökologisch erfolgreich fortgesetzt werden. Zudem wird er einen klaren Fokus auf die Einhaltung der bankaufsichtlichen Anforderungen legen. Wir wünschen Ihm einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Dr. Michael Kemmer, Aufsichtsratsvorsitzender der UmweltBank."Die UmweltBank fördert seit mehr als 25 Jahren die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft mit dem Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu erhalten. Dabei hat die Bank bewiesen, dass ökonomischer Erfolg und ökologische Transformation nicht im Widerspruch zueinander stehen. Insbesondere in der aktuellen Phase ist die nachhaltige Transformation der Wirtschaft drängender denn je und die UmweltBank ist gut positioniert, um diesen Wandel gemeinsam mit unseren Kunden zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ich für die UmweltBank tätig sein darf und gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem zukünftigen Geschäftsleitungsteam einen Teil zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen kann", so Dietmar von Blücher.Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank über 130.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Pressekontakt:Florian SchultzReferent Marketing & PRUmweltBank AGMarketing & PRLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1306E-Mail: florian.schultz@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Jürgen Koppmann, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Dr. Meike GebhardOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuell