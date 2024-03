Umicore Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Umicore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 50,75 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 Prozent, wobei Umicore aktuell 50,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Umicore beträgt 27, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Umicore-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Umicore somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an neun Tagen und negativen Themen an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Umicore. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung mit "Gut". Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.