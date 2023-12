Umicore ADR, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Anlegerstimmung gegenüber Umicore war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Umicore daher positiv bewertet. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Umicore von der Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Umicore-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 26,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,58 EUR deutlich darunter liegt (-9,34 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 23,18 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Umicore-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet werden ebenfalls berücksichtigt. Die Aktivität und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Entwicklung, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Umicore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" bewertet.

Anhand des Relative Strength-Index wird die Umicore-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 31,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 47,37 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.