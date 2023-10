Umicore ADR Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse zeigt, dass die Umicore-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 27,74 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 22,23 EUR liegt, was einer Abweichung von -19,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 22,98 EUR weicht um -3,26 Prozent vom aktuellen Aktienkurs ab. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Umicore verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent, während der Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche bei 0 Prozent liegt. Mit einer Differenz von 1,51 Prozentpunkten wird die Dividende von Umicore daher als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Umicore-Aktie liegt bei 27,02, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die fundamentale Bewertung der Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Umicore, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang an Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 9 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" bewertet.