Umicore ADR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Umicore liegt bei 77,3 und wird daher als "überkauft" bewertet. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 56,04 und wird als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Umicore-Aktie von 23,4 EUR eine Entfernung von -8,45 Prozent vom GD200 (25,56 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu steht der GD50, der bei 23,74 EUR liegt und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage, so wird der Kurs der Umicore-Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Umicore ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,02 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei einer Dividendenrendite von 1,51 % bietet Umicore Anlegern einen Mehrertrag von 1,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut".