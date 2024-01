Umicore ADR Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Umicore":

Die belgische Umicore, ein führender Anbieter von Materialtechnologien, hat kürzlich eine Dividendenrendite von 1,51 % bekanntgegeben, was 1,51 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser höhere potenzielle Gewinn führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Umicore in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Das Stimmungsbarometer stand an sieben Tagen auf grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie heute positiv bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Umicore beträgt 27 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Umicore im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,75 Prozent erzielt, was 50,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Performance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.