Umicore ADR Aktie: Ist es das gewesen?

Die aktuelle 200-Tage-Linie (GD200) der Umicore liegt bei 25,9 EUR, was die Aktie aufgrund ihres aktuellen Kurses von 24,42 EUR als "Schlecht" einstuft, da sie einen Abstand von -5,71 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 23,35 EUR, was einer Differenz von +4,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Umicore-Aktie ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt die Rendite der Umicore-Aktie mit 50,75 Prozent deutlich über der Branche "Materialien", die eine Rendite von 0 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich bei Umicore eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Umicore bei 27,02, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.