Umicore ADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Umicore: Wertung auf der Grundlage fundamentaler und technischer Analyse

Umicore liegt mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,02 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Das bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder überbewertet noch unterbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Umicore-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,67 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -14,97 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 22,46 EUR eine Abweichung von -7,97 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Meinung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Jedoch wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Umicore-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 49, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentaler und technischer Kriterien sowie der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index ein "Neutral"-Rating für die Umicore-Aktie.