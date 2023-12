Umicore ADR Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Umicore zu messen. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Umicore diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Hierbei ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von zehn berechneten Signalen.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Umicore-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 25,94 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,55 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen ein Kurs von 23,29 EUR, der über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Umicore auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz ist ebenfalls von Bedeutung. Die Diskussionsintensität rund um Umicore wird als durchschnittlich beurteilt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Umicore beträgt 1,51 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt basierend auf den oben genannten Bewertungen, erhält Umicore gemischte Ratings, die von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht" reichen.