Umgang mit Migration: US-Delegation zu Gesprächen in Mexiko

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Eine hochrangige US-Delegation trifft an diesem Mittwoch in Mexiko mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zu Beratungen über das Thema Migration zusammen. Bei den Gesprächen sollen Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Zahl Migranten abgestimmt werden, die über Mexiko in die USA gelangen wollen. Zu den Gesprächen werden unter anderem US-Außenminister Antony Blinken und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas erwartet.

Mexiko liegt auf der Migrationsroute von Menschen, die vor Armut, Gewalt oder politischen Krisen in ihren Heimatländern fliehen. Viele stammen aus den Ländern Mittel- oder Südamerikas. Erst an Heiligabend hatten Tausende Migranten im Süden von Mexiko einen Fußmarsch in Richtung USA gestartet. Vor der Präsidentenwahl 2024 in den USA gilt Migration innenpolitisch als ein höchst umstrittenes Thema./aso/DP/he