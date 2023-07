Umfragen sehen rechtes Lager bei Parlamentswahl in Spanien vorn

MADRID (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Parlamentswahl in Spanien sind mehrere Umfragen veröffentlicht worden, die das rechte Lager vorn sehen. Sie wurden allerdings bereits in den Tagen vor der Wahl durchgeführt und nicht, wie in Deutschland üblich, als Nachwahlbefragung. Die konservative Partido Popular (PP) mit Spitzenkandidat Alberto Nunez Feijoo wird dabei laut allen Umfragen klar stärkste Kraft, eine absolute Mehrheit im Parlament zusammen mit der oft als rechtspopulistisch eingestuften "Vox" wird aber nur von manchen Umfrageinstituten vorhergesagt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur