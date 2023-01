Umfrage von stern und Statista: Das sind die besten Arbeitgeber Deutschlands

Finanztrends Video zu BMW Vz



Hamburg (ots) -Der beliebteste Arbeitgeber der Republik ist Porsche. Das ist das Ergebnis einer großen Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin stern und das Marktforschungsunternehmen Statista. Für die Untersuchung wurden mehr als 43.000 Beschäftigte befragt. Der Sportwagenbauer hat sich im Ranking von insgesamt 650 Arbeitgebern gegenüber dem Vorjahr von Platz 7 auf Platz 1 verbessert.Den zweiten Rang erreicht mit BMW ebenfalls ein Autokonzern. Aufs Treppchen schafft es auch das Chemieunternehmen BASF. Die starke Anziehungskraft der Autobranche zeigt auch der vierte Platz von Audi. Auf Platz 5 landet der Sportartikelkonzern Adidas. Mit Google Germany erreicht eine Tochtergesellschaft eines US-Konzerns den sechsten Platz. Als beliebtester Arbeitgeber des Einzelhandels steht DM-Drogeriemarkt auf Platz 7. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Platz 8) und der Fraunhofer Gesellschaft (Platz9) sind zwei öffentliche Forschungsinstitutionen in der Top Ten vertreten. Der Aufsteiger des Jahres ist das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, das sich von Platz 91 auf 10 verbessert.Bei Porsche kommen offenbar zwei Erfolgsfaktoren zusammen: die Strahlkraft einer starken Marke und die gute Bezahlung. "Eine starke Arbeitgebermarke ist ein zentraler Erfolgsfaktor für unsere Zukunft", sagte Personalvorstand Andreas Haffner dem stern. Man habe ein Umfeld geschaffen, das potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso anspreche wie die Stammbelegschaft. "Die Ergebnisse freuen uns sehr, aber wir ruhen uns darauf nicht aus", so Haffner, "vielmehr arbeiten wir fortlaufend an unserer Arbeitgeberattraktivität."Für die Studie wurden über Online-Panels zwischen dem 3. und dem 29. Juni 2022 mehr als 43.000 Beschäftigte befragt. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten. Die Firmen konnten sich nicht selbst für die Untersuchung bewerben.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuell