Umfrage sieht SPD wieder vor den Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD ist einer neuen Umfrage zufolge wieder an den Grünen vorbeigezogen. In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer legen die Sozialdemokraten in der Sonntagsfrage um einen Punkt auf 21 Prozent zu. Die Grünen verlieren hingegen zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent. Die FDP verharrt bei sechs Prozent. Die Union würden unverändert 27 Prozent wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die AfD gewinnt einen Punkt und könnte aktuell mit 15 Prozent der Wählerstimmen rechnen. Die Linke bleibt bei 6 Prozent.

Das Klima in der Koalition wird von der Mehrheit der Befragten als eher schlecht wahrgenommen. 59 Prozent sind dieser Ansicht. Nur 33 Prozent bewerten das Verhältnis von SPD, Grünen und FDP als eher gut. Dass die Ampel-Koalition vorzeitig bricht, glauben aber 23 Prozent. 71 Prozent gehen von einem Fortbestand bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 aus.

Bei der Bewertung wichtiger Politiker ("Was halten Sie von...") liegen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock zwei Grünen-Politiker vorn. Dahinter folgen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) weitere Politiker der Ampel-Koalition. CSU-Chef Markus Söder steht auf Platz 6, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auf Rang 8. Dazwischen liegt Innenministerin Nancy Faeser (SPD)./shy/DP/stk