Umfrage: Zuzug ausländischer Arbeitskräfte sollte leichter werden

BERLIN (dpa-AFX) - Ausländische Arbeitskräfte sollten aus Sicht der Mehrheit der Deutschen leichter nach Deutschland kommen können. Das geht aus dem neuen ZDF-"Politbarometer" hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach sprachen sich 71 Prozent für Erleichterungen bei der Einwanderung aus; 23 Prozent waren dagegen. Ein Großteil der Befragten (72 Prozent) ist der Meinung, dass der Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland gegen den Fachkräftemangel helfe. Jeder Vierte (25 Prozent) glaubt das nicht.

Damit es für qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland künftig leichter ist, in Deutschland dauerhaft beruflich Fuß zu fassen, hatte das Bundeskabinett Ende November ein Eckpunktepapier "zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten" beschlossen. Ziel ist es, gegen den tiefgreifenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland vorzugehen. Das Papier sieht unter anderem vor, dass Menschen künftig über ein Punktesystem nach Deutschland einwandern können, auch wenn sie noch keinen Arbeitsplatz vorweisen können./bum/DP/jha