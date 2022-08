Umfrage: Unternehmen wollen betriebliches Gesundheitsmanagement weiter ausbauen / Beim neuen Medizinfestival BIG BANG HEALTH geben Top-Speaker:innen Antworten auf wichtige Fragen des Gesundheitswesens

Hamburg (ots) -Deutsche Unternehmen wollen sportliche Angebote für ihre Mitarbeiter:innen weiter ausbauen. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung von mehr als 1.000 befragten Unternehmer:innen. 54 Prozent der Unternehmen gaben an, in Zukunft sportliche Angebote innerhalb des betrieblichen Gesundheitsmanagements ausbauen zu wollen. Die Befragung führte das Universitätsklinikum Essen und die Deutsche Unternehmer Plattform für das neue Medizinfestival BIG BANG HEALTH durch."Das Gesundheitsbewusstsein ist gestiegen. Wir sehen auch deutlich, dass immer mehr Menschen nach Orientierung und konkreten Lösungen bei Themen wie Bewegung, Digitalisierung, Datenschutz und neuen Behandlungsmethoden im Gesundheitswesen suchen", so Prof. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor Universitätsmedizin Essen.Digital Healthcare ist das Thema beim ersten BIG BANG HEALTH Festival vom 31. August - 1. September 2022 im Essener Colosseum. Speaker:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und TV machen die Zukunft der Gesundheitsbranche erlebbar: Wie kann ein digitales und vernetztes Gesundheitswesen in Deutschland entstehen? Welche neuen Chancen eröffnet künstliche Intelligenz? Wie gelingt die digitale Transformation ressourcenschonend und nachhaltig?"Das BIG BANG HEALTH Festival versucht Antworten auf die wichtigsten Medizin-Fragen der Zukunft zu finden und bringt digitale Pioniere, kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Koryphäen aus der Medizin zusammen", so Prof. Jochen Werner.In Panel Talks, Masterclasses und Keynotes - auf dem BIG BANG HEALTH Festival geht es um die großen Zukunftsfragen der Gesundheit. Zwei Tage lang treffen Fachleute aus der Medizin wie Prof. Dr. Gustav Dobos, Internist sowie Spiegel-Bestsellerautor, und die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff auf Health Start-up-Gründer:innen, Politiker:innen und Expert:innen aus der Wirtschaft wie Mark Steinbach, Geschäftsführer der opta data Gruppe und Dr. Uwe Heckert von Philips.Auch aktuelle Themen wie z.B. Erkenntnisse zu Corona und Affenpocken werden diskutiert. Darüber hinaus werden beim Big Bang Health neue Studien vorgestellt, u.a. die große Zukunftsstudie zur Pflege in Deutschland 'WeCare4Us'.Weitere Informationen unter bigbang.healthÜber das BIG BANG HEALTH FestivalDas Festival für die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist die neue Netzwerkveranstaltung für alle, die die Zukunft der Medizin mitgestalten. Vom 31. August und 1. September wird in Keynotes, Paneltalks und Masterclasses die Zukunft der Medizin erlebbar. Veranstalter ist DUP, die Plattform für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der DUP-Medienverbund erreicht über ein Magazin, die Website dup-magazin.de sowie diverse Newsletter rund 1,3 Millionen Leser:innen. Mehr unter dup-magazin.dePressekontakt:BIG BANG HEALTH Presseteambigbang.health@jdb.deInteressierte Medienvertreter:innen können sich hier für das Festival akkreditieren: https://bigbang.health/presse/Original-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuell