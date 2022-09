Umfrage: Mehrheit findet drittes Entlastungspaket angemessen

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bevölkerung findet laut einer Umfrage das geplante dritte Entlastungspaket der Bundesregierung passend. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 57 Prozent der Befragten an, die Maßnahmen zur Entlastung wegen der hohen Energiepreise alles in allem angemessen zu finden. 31 Prozent finden sie hingegen nicht angemessen. Zwölf Prozent der Befragten machten der Umfrage nach keine Angabe.

Die Ampel-Koalition hatte am Sonntag ein drittes Entlastungspaket vorgestellt, dessen Umfang die Regierung auf etwa 65 Milliarden Euro beziffert. Zu den Maßnahmen zählen beispielsweise Einmalzahlungen für Rentner und Studenten und ein Preisdeckel für einen Grundbedarf an Energie. Auch strebt die Koalition einen Nachfolger für das bundesweite 9-Euro-Ticket zum Preis von 49 bis 69 Euro im Monat an - wenn die Länder dies mit finanzieren.