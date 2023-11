Umfrage: Mehrheit findet Preis für neues Studententicket angemessen

KÖLN (dpa-AFX) - Die große Mehrheit der Deutschen findet den Preis von monatlich 29,40 Euro für das neue Studententicket angemessen. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage von YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sagten dies 75 Prozent der Teilnehmer. 15 Prozent finden den Preis nicht angemessen. Dabei wurde nicht gefragt, ob sie ihn zu hoch oder zu niedrig finden. Dass sie den Preis unangemessen finden, sagten Befragte im Alter zwischen 18 und 24 Jahren am häufigsten (22 Prozent).

Bund und Länder hatten sich am Montagabend auf das günstigere Ticket für potenziell rund drei Millionen Studenten geeinigt. Mit der Fahrkarte auf Basis des Deutschlandtickets kann der gesamte öffentliche Nahverkehr in Deutschland genutzt werden. Normalerweise kostet das Deutschlandticket 49 Euro./sey/DP/jha