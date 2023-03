Umfrage: Mehr Menschen nutzen CO2-Kompensationen im Internet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Deutsche nutzen CO2-Rechner und Möglichkeiten zur CO2-Kompensation im Internet - wenngleich auf weiterhin relativ niedrigem Niveau. So habe unter den Internetnutzern mit 9 Prozent fast jeder Zehnte schon einmal CO2-Emissionen kompensiert, im Jahr 2021 seien es erst 5 Prozent gewesen, meldet der Digitalverband Bitkom am Mittwoch. 38 Prozent könnten sich dies künftig vorstellen.

Demnach nutzten vor allem junge Internetnutzer zwischen 16 und 29 Jahren die Möglichkeit, online CO2 zu kompensieren. Dort seien es 17 Prozent der Befragten. Unter den 30- bis 49-Jährigen seien es 9 Prozent, 8 Prozent unter den 50- bis 64-Jährigen und 5 Prozent der Über-65-Jährigen. Auch der Anteil derjenigen, die sich schon einmal den eigenen CO2-Ausstoß online über Webseiten oder Apps ausrechnen haben lassen, sei von 3 Prozent im Jahr 2021 auf 7 Prozent gestiegen, so Bitkom. Für die Erhebung wurden 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, so der Branchenverband.

Foto: über dts Nachrichtenagentur