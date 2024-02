Umfrage: KI hat in deutschen Firmen schweren Stand

BERLIN (dpa-AFX) - Nur drei Prozent der deutschen Unternehmen nutzen einer Umfrage zufolge Künstliche Intelligenz zentral in der alltäglichen Arbeit. Weitere sechs Prozent planen KI-Tools wie ChatGPT in diesem Jahr einzusetzen, wie eine repräsentative Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ergab. "Jedes Unternehmen sollte sich mit dem KI-Einsatz beschäftigen und die Chancen von höherer Effizienz bis zu neuen Produkten oder Dienstleistungen nutzen", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst laut Mitteilung vom Mittwoch.

13 Prozent der befragten Unternehmen beabsichtigen, generative KI in den kommenden fünf Jahren zentral im Unternehmen zu verwenden. 19 Prozent wollen sich erst später mit dem Thema auseinandersetzen. Für 54 Prozent der Firmen spielt der KI-Einsatz auch in Zukunft keine Rolle. "Abwarten und Nichtstun ist bei Künstlicher Intelligenz die falsche Strategie", sagte Wintergerst. "In den vergangenen Monaten haben wir rasante Fortschritte bei generativer KI gesehen."

Für die Studie wurden von Ende November bis Ende Januar 606 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt./cab/DP/mis