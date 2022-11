Umfrage: Jeder fünfte Ukraine-Flüchtling hat Arbeit gefunden

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Ein Fünftel der Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland hat mittlerweile einen Arbeitsplatz gefunden. Das geht aus einer Befragung des Ifo-Instituts für das Forschungsnetzwerk Econpol Europe hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Über die Hälfte arbeitet nach eigener Aussage unter ihrer formalen Qualifikation.

"Die Arbeitsbereitschaft unter ukrainischen Geflüchteten ist sehr hoch", sagte Ifo-Forscherin Tetyana Panchenko. "Nur sehr wenige sind nicht daran interessiert, eine Arbeit aufzunehmen." Die Mehrheit der Befragten wollen in den nächsten zwei Jahren in Deutschland bleiben. Der Anteil hat sich gegenüber einer ersten Befragung unter ukrainischen Flüchtlingen vom Juni sogar erhöht. Gut ein Drittel der Befragten plant, in die Ukraine zurückkehren. In der Umfrage im Juni war es noch knapp die Hälfte. Die neue Befragung bestätigt die Ergebnisse einer ersten Befragung aus dem Juni, wonach die meisten Ukrainer im erwerbsfähigen Alter sind, über eine gute formale Ausbildung verfügen und schon in der Ukraine beschäftigt waren. Das Ifo-Institut führte die erste Befragungswelle im Juni durch, die zweite im Oktober 2022. Die Befragten wurden über soziale Medien angesprochen. Beide Umfragen wurden unabhängig voneinander in eigenen Stichproben durchgeführt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur