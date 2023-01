Umfrage: Große Mehrheit findet Pistorius besser als Lambrecht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die große Mehrheit der Bundesbürger (74 Prozent) quer durch alle parteipolitischen Lager glaubt, dass der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius das Amt besser ausüben wird als die zurückgetretene Christine Lambrecht (beide SPD). Eine noch größere Mehrheit aller Bundesbürger (88 Prozent) und auch der Frauen (84 Prozent) hält es nicht für wichtig, dass es im Bundeskabinett gleich viele Männer und Frauen gibt, so eine Erhebung von Forsa für RTL/ntv, die am Freitag veröffentlicht wurde. Nur 10 Prozent waren der Meinung, dass durch eine schnelle Umbildung des Bundeskabinetts wieder für die Wiederherstellung der Geschlechterparität gesorgt werden sollte Weitere Ergebnisse der Umfrage: 54 Prozent der Bundesbürger würden für richtig halten, wenn Deutschland anderen Ländern wie Polen die erforderliche Zustimmung erteilen würde, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Von den Anhängern der Grünen befürworten das sogar 81 Prozent. Allerdings gab die Mehrheit der Bundesbürger (58 Prozent) an, dass Kampfpanzer wie der Leopard von der Ukraine nicht dazu genutzt werden sollten, um die Krim zurückzuerobern. Doch um die von Russland nach Ausbruch des Krieges besetzten Gebiete wieder zurück erobern zu können, sollte die Ukraine nach Meinung von 53 Prozent aller Bundesbürger mit allen dazu erforderlichen Mitteln und Waffen in die Lage versetzt werden. 80 Prozent der Bundesbürger sind demnach der Meinung, dass der Krieg in der Ukraine rasch durch Verhandlungen beendet werden solle. Nur 18 Prozent gaben an, dass es wichtiger sei, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur