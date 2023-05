Umfrage: Geschwindigkeit beim Klimaschutz spaltet

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage sind die Menschen in Deutschland gespalten darüber, wie schnell die Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt werden sollen. Mehr als 40 Prozent der Befragten finden, dass die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen zu langsam ist. Nur sieben Prozent weniger, also 34 Prozent, finden dagegen, dass das Ganze zu schnell geht, wie aus einer Umfrage des ZDF-"Politbarometer" (Freitag) hervorgeht. Zudem finden 20 Prozent das genau richtig. In der Altersgruppe der 18 bis 35-Jährigen fordern 60 Prozent eine schnellere Umsetzung.

Den Angaben nach gibt es je nach Anhängerschaft in einer politischen Partei unterschiedliche Auffassungen: Der Umfrage zufolge kritisieren knapp zwei Drittel der Anhängerschaft der AfD, fast die Hälfte der CDU/CSU-Anhänger und etwas mehr als 40 Prozent der FDP ein zu schnelles Vorgehen. Indessen drängen die Mehrheit der Grünen (75 Prozent), Anhänger der Linken (67 Prozent) und der SPD (45 Prozent) auf mehr Tempo beim Klimaschutz./lnt/DP/jha