Umfrage der Environmental Services & Solutions Expo enthüllt Besorgnis über das Netto-Nullemissionsziel der Regierung

London (ots/PRNewswire) -Die National Environmental Services Survey veröffentlichte eine erstaunliche Statistik: Nur 11 % der Fachleute für Umweltdienstleistungen im Vereinigten Königreich glauben, dass die Regierung ihr Ziel erreichen wird, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Diese besorgniserregende Erkenntnis verdeutlicht unter anderem die Dringlichkeit eines beschleunigten Handelns und gemeinsamer Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels.Die Umfrage, die landesweit in Zusammenarbeit mit Experten und Interessengruppen durchgeführt wurde, bietet eine umfassende Untersuchung der dringendsten Umweltbelange des Landes. Durch umfangreiche Datenerfassung, wertvolle Einblicke und einzigartige Perspektiven möchte die Umfrage ein tiefgehendes Verständnis der ökologischen Herausforderungen erlangen und effektive Lösungen fördern.Den vollständigen Bericht finden Sie hier. (https://www.ess-expo.co.uk/national-environmental-services-survey-2023)Zu den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage gehört die überraschende Erkenntnis des mangelnden Vertrauens in die Fähigkeit der Regierung, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Umweltfachleute, die über detaillierte Kenntnisse und Expertise verfügen, äußern ihre Zweifel über das ehrgeizige Ziel der Regierung. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit für verstärkte Anstrengungen und Zusammenarbeit, um den Klimawandel und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft anzugehen.Die National Environmental Services Survey brachte zudem Einsichten ans Licht, die die Herausforderungen des Umweltsektors unterstreichen. Finanzierungsbeschränkungen, steigende Kosten, Budgetdruck und die aktuelle Wirtschaftslage sind große Hindernisse geworden. Diese Hürden müssen angegangen werden, um die Kontinuität von Umweltinitiativen zu gewährleisten und so signifikante Veränderungen zu erreichen.Darüber hinaus wurde Greenwashing als der Aspekt genannt, den die meisten Umweltfachleute innerhalb des Sektors ändern möchten. Von Greenwashing spricht man, wenn ein Unternehmen bestimmte Tätigkeiten besonders bewirbt, um ökologisch nachhaltiger zu erscheinen als es tatsächlich der Fall ist. Dieses Studienergebnis unterstreicht die Bedeutung von Transparenz und seriöser Nachhaltigkeitsbemühungen zum Aufbau von Vertrauen und positiver Umweltauswirkungen.Ermutigend ist, dass 80 % der befragten Unternehmen entweder eine Netto-Null-Strategie bereits implementieren oder dies planen. Dies zeigt ein weitreichendes Engagement für die Bewältigung der Klimakrise und den Übergang zu einer umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Zukunft im Bereich der Umweltdienstleistungen.Umweltfachleute, Interessenvertreter und die breite Öffentlichkeit sind eingeladen, sich am 13. bis 14. September auf der Environmental Services & Solutions Expo (ESS) im NEC in Birmingham aktiv mit den Umfrageergebnissen zu befassen.Die Ergebnisse der Umfrage werden im Mittelpunkt der ESS stehen, dem größten Treffen von Umweltfachleuten im Vereinigten Königreich, bei dem mehr als 12.000 Besucher erwartet werden, um sich über Best Practices auszutauschen, von Vordenkern auf dem Gebiet zu hören und gemeinsam die Zukunft des Planeten zu gestalten.Weitere Informationen über die National Environmental Services Survey und die Environmental Services & Solutions Expo finden Sie auf www.ess-expo.co.uk.Informationen zu ESSDer Environmental Services & Solutions Expo (ESS) ist die führende und größte Veranstaltung Großbritanniens, die sich dem Umweltschutz widmet. Zwei Tage lang präsentieren die Veranstaltung und ihre Besucher Spitzentechnologien und -strategien in den Bereichen Netto-Null, Dekarbonisierung, Ressourcenmanagement, Kreislaufwirtschaft, Wasserknappheit und -management, Erhaltung der biologischen Vielfalt und Notfallmaßnahmen im Umweltbereich. Die Messe lockt mehr als 12.000 internationale Besucher an und vereint Branchenpioniere, visionäre Unternehmer und umweltorientierte Fachleute für Kooperation, Weiterbildung und Inspiration für eine umweltfreundlichere Zukunft. Die National Environmental Services Survey wurde von ESS durchgeführt. ESS wird von ROAR B2B veranstaltet.Informationen zu ROAR B2BROAR B2B ist ein visionäres Veranstaltungsunternehmen, das Menschen in den Mittelpunkt der aktuellsten, wachsenden und engagiertesten Branchen von heute stellt. Mit Niederlassungen in London und Bristol haben wir uns der Bereitstellung nachhaltiger sektorführender Veranstaltungen verschrieben, die Menschen für Workshops, Events und Diskussionen zusammenbringen. Unsere Mission ist es, sinnvolle Verbindungen und Austausch zu ermöglichen, die zu Geschäftswachstum und Branchenfortschritt führen.