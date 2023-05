Umfrage: Ältere eher zu nachhaltigem Handeln bereit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ältere Bürger sind einer Umfrage zufolge eher bereit, im Alltag nachhaltig zu handeln. Über 50-Jährige achten demnach vergleichsweise häufiger auf den Klimaschutz, geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Yougov-Umfrage im Auftrag der genossenschaftlichen Teambank hervor. So vermeiden in dieser Altersgruppe nach eigenen Angaben 76 Prozent Lebensmittelverschwendung, 73 Prozent sparen beim Wasserverbrauch und Heizen, 61 Prozent vermeiden Plastikmüll und 60 Prozent der Befragten kaufen Obst und Gemüse aus der Region zu den passenden Saisonzeiten.

Die jüngeren Befragten zwischen 18 und 29 Jahren achten hingegen nur zu 37 Prozent darauf, weniger Lebensmittel zu verschwenden. Ebenso viele sparen Wasser und Heizenergie und rund ein Drittel der Befragten in dieser Altersgruppe versucht nach eigenen Angaben, weniger Lebensmittel in Plastik verpackt zu kaufen. 17 Prozent aller jungen Teilnehmer gaben sogar an, gar keine persönlichen Maßnahmen zum Klimaschutz zu verfolgen.

Grundsätzlich habe nachhaltiges Handeln in allen Altersgruppen an Bedeutung verloren, legt die im Januar dieses Jahres durchgeführte Umfrage nahe. Ein Jahr zuvor hatten nahezu alle persönlichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen eine höhere Zustimmung erhalten. Seitdem haben der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiepreisentwicklung die ökonomische Situation vieler Haushalte verschlechtert./ceb/DP/zb