Umfassender Versicherungsschutz beim Auto-Abo: R+V bietet erste Ergänzungspolice am Markt

Wiesbaden (ots) -Für drei Monate ein Elektrofahrzeug testen oder die Zeit überbrücken, bis der Neuwagen geliefert ist: Auto-Abos liegen im Trend. Die Anbieter werben mit einem All-Inclusive-Paket. Beim Versicherungsschutz sieht die R+V Versicherung allerdings sinnvolle Ergänzungsmöglichkeiten. Deshalb bietet sie die erste auf Auto-Abos zugeschnittene Police am Markt an.Die Anbieter von Auto-Abos werben gerne mit einem Rundum-Sorglos Paket: Für drei bis sechs Monate ein Auto mieten - zu einem Abo-Fixpreis inklusive Steuern, Wartung, Reparaturen und Versicherung. "Wir sehen oftmals nur einen Basisschutz bei der Kaskoversicherung", sagt Christian Hartrampf, Kfz-Experte bei der R+V. So gibt es häufig Selbstbehalte in Höhe von 1.000 Euro aufwärts. Bei anderen Abo-Modellen gilt: Wenn der Kfz-Fahrende grob fahrlässig handelt, etwa weil er bei Rot über eine Ampel fährt, muss er sich bei einem Unfall an den Kosten beteiligen. "Das kann teuer werden - schon allein wegen der stetig steigenden Reparaturkosten", weiß Hartrampf. Einfach einen umfassenderen Versicherungsschutz wählen? "Das ist bei den Pauschalangeboten nicht immer möglich."Deshalb hat die R+V die neue Police AboComplete entwickelt. "Das Interesse an Abo-Modellen nimmt immer mehr zu, die Zahl der Verträge hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Diesem Kundenkreis bieten wir mit unserem neuen Produkt ergänzenden Versicherungsschutz," sagt Hartrampf. AboComplete ist ein eigener Vertrag, eine Kfz-Haftplicht oder Kaskoversicherung bei der R+V ist also keine Voraussetzung. Über die Police wird der mit dem Abo-Anbieter vereinbarte Kasko-Selbstbehalt bis maximal 1.000 Euro abgesichert. Die neue Police greift auch, wenn ein Unfall grob fahrlässig verschuldet wurde und der Fahrer oder die Fahrerin den Kfz-Schaden anteilig selbst tragen muss: Diesen Anteil übernimmt AboComplete. Ein weiteres Plus: Die Schadenfreiheitsklasse wird weitergeführt. Die neue Police kommt am 1. Juli auf den Markt, der Jahresbeitrag beläuft sich auf 34,95 Euro.Besserer Schutz für die Fahrerin oder den FahrerZusätzlich bietet die R+V in Kombination mit AboComplete eine Fahrerschutz-Versicherung an. "Wer das Fahrzeug steuert, ist bei selbst verschuldeten Unfällen oft schlechter abgesichert als die anderen Insassen", erklärt Hartrampf. Schmerzensgeld, Verdienstausfall oder im Extremfall eine lebenslange Rente übernimmt die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung nur für die Mitfahrenden. "Mit der Fahrerschutz-Versicherung erwirbt der Fahrer oder die Fahrerin die gleichen Ansprüche wie die anderen Insassen", sagt der Kfz-Experte der R+V. "Sie zahlt auch, wenn ein Dritter den Unfall verschuldet hat und Fahrerflucht begeht." Die Fahrerschutz-Versicherung für AboComplete kostet 29,95 Euro im Jahr.Pressekontakt:Gesa FritzKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-52284E-Mail: gesa.fritz@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell