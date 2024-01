Umenohana Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Umenohana bei 51,85, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, signalisiert mit einem Wert von 61 ebenfalls eine neutrale Position.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs (GD) beläuft sich der GD200 der Umenohana auf 986,9 JPY, während der aktuelle Kurs bei 996 JPY liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1026,24 JPY, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gibt es kaum Veränderungen der Stimmung für die Umenohana in den vergangenen Wochen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Umenohana besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Umenohana auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anleger-Interesses die Gesamtbewertung "Neutral" bis "Gut".