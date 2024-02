Umbra Applied Technologies Group Inc Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Umbra Applied liegt bei 51,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist der RSI25 einen Wert von 51,35 auf, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls zur Analyse herangezogen werden. Für Umbra Applied zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet hingegen eine positive Entwicklung, wodurch eine Gesamtbewertung als "Gut" resultiert.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben zudem Aufschluss über die Anlegerstimmung. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Umbra Applied-Aktie von 0,0069 USD einen Abstand von -31 Prozent zum GD200 (0,01 USD) aufweist, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50 weist einen Kurs von 0,01 USD auf, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -31 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.