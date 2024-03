Umbra Applied Technologies Group Inc Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Umbra Applied basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,0058 USD) um -42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,01 USD, was einer Abweichung von -42 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, da weniger Aktivität zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Umbra Applied besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Umbra Applied als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 64, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, und der RSI25 liegt bei 57,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.