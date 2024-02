Umax Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Umax-RSI liegt bei 54,55, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 51,43 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Bei Umax war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an fünf Tagen positiv und an zwei Tagen negativ über das Unternehmen gesprochen wurde. Aktuell dominieren jedoch positive Themen die Diskussion, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Umax gibt es eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Umax niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Freizeitausrüstung & Produkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.